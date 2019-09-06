Гендиректор «Зенита» прокомментировал освобождение Кокорина

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев назвал условно-досрочное освобождение футболиста Александра Кокорина хорошей новостью для команды. Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», — сообщил Медведев.

Ранее 6 сентября стало известно, что Кокорин, его младший брат Кирилл и футболист Павел Мамаев, отбывавшие наказание в белгородской колонии, освобождены по УДО.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».