Мамаев изготовил в «Бутырке» иконостас и подарил его СИЗО

Футболист Павел Мамаев, осужденный за две драки в центре Москвы, во время пребывания в столичном СИЗО «Бутырка» изготовил иконостас и передал его в дар изолятору. Об этом рассказал в пятницу, 6 сентября, его адвокат Игорь Бушманов.

По его словам, иконостас на 20 икон спортсмен сделал вместе с сокамерником. «Павел Мамаев регулярно посещал службы храма изолятора», — цитирует Бушманова ТАСС. Также футболист посещал спортзал и библиотеку изолятора, при этом «криминальной субкультуры не придерживался».

Ранее в пятницу генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев назвал условно-досрочное освобождение (УДО) футболиста Александра Кокорина хорошей новостью для команды.

В этот же день Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева. В августе начальник колонии заявил, что предоставит Мамаеву и братьям Кокориным положительную характеристику для условно-досрочного освобождения.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».