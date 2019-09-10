ФК «Урал» вновь заявил о готовности взять Мамаева и Кокорина в команду

Футбольный клуб «Урал» готов взять в команду Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых 17 сентября должны выпустить из колонии по УДО. Об этом во вторник, 10 сентября, заявил его президент Григорий Иванов.

По его словам, футболисты являются игроками высокого уровня, и если у них появится желание поиграть за «Урал», он готов обсудить с ними эту возможность.

«Думаю, на них будет высокий спрос», — заявил Иванов в интервью «Спорт-Экспрессу».

При этом он отметил, что «Урал» не такой богатый клуб и зарплаты здесь не такие высокие, уточняет телеканал «360».

6 сентября экс-главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой футбол, у них есть серьезная мотивация, чтобы доказать свою профпригодность.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы. Кокорины и Мамаев отбывали наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла.