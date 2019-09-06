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Газзаев уверен в мотивации Кокорина и Мамаева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вернутся в большой футбол, у них есть серьезная мотивация, чтобы доказать свою профпригодность, считает экс-главный тренер сборной России и московского ЦСКА, Валерий Газзаев. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости.

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В пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева, осужденных за драки в Москве.

«Я абсолютно уверен, что они вернутся в большой футбол, тем более у них сейчас двойные мотивация и стимул, чтобы доказать и показать свою профессиональную пригодность», — заявил Газзаев РИА Новости. По мнению экс-тренера сборной России, футболисты полностью ощутили на себе систему уголовного наказания, и теперь у них будет достаточно мотивации, чтобы вернуться в большой спорт.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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