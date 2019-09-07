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Кокорин и Мамаев прокомментировали свое условно-досрочное освобождение

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировали решение суда об условно-досрочном освобождении и рассказали о планах на будущее.

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Заключение футболисты назвали психологическим ударом, так как оказались лишены семей, друзей и карьеры. Однако отметили, что были очень рады положительному решению об условно-досрочной освобождении и рассчитывали на него.

Кроме того, оба уверены в продолжении спортивной карьеры. Как отметил Кокорин, были случаи, когда футболисты «выпадали из строя» и на более долгий срок, а затем возвращались.

«А тут у нас ни травм, ничего. То есть у нас была возможность спортом заниматься», — рассказал форвад в интервью радио «Говорит Москва».

Мамаев согласился с товарищем, добавив, что у них была возможность поддерживать себя в форме и заниматься по несколько часов в день. Говоря о возвращении в свои клубы Кокорин указал, что «Зенит» его очень поддерживал, а Мамаев сообщил о праве «Краснодара» разорвать контракт.

«У меня на данный момент действующий контракт, поэтому из «Краснодара» я ни с кем не контактировал. Выйду, встретимся с руководством, будем дальше принимать какие-то решения. Контракт с клубом до конца года. «Краснодар» вправе был разорвать его, но они отменили свое решение», — сказал полузащитник.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Поставицкий были приговорены к лишению свободы за драки в Москве в октябре пошлого года.

В первом конфликте пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, во втором- чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

6 сентября суд освободил по УДО братьев Кокориных и Мамаева, отбывавших наказание в белгородской колонии. На свободу они выйдут 17 сентября.

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