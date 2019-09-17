Прямой эфир
Сюжет:

Кокорин и «Зенит» заключили новый контракт

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболист Александр Кокорин, осужденный за драку в Москве, заключил новый контракт с петербургским ФК «Зенит». Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил адвокат спортсмена Юрий Падалко.

Есть спрос: Кокорин и Мамаев продолжат карьеру в РПЛ
Футболисты смогут выйти на поле в матчах чемпионата России уже весной 2020 года, уверены эксперты

По его словам, соглашение было заключено накануне, других подробностей Падалко не привел. Юрист отметил, что у еще одного фигуранта дела — полузащитника Павла Мамаева — контракт с клубом «Краснодар» продолжает действовать, сообщает «РИА Новости».

17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу из исправительной колонии в Белгородской области по УДО. Осужденный вместе с футболистами Кирилл Кокорин (младший брат Александра) также покинул исправительное учреждение. Их друг Александр Протасовицкий ожидает условно-досрочного освобождения. Заседание, на котором будет рассматриваться этот вопрос, пройдет 24 сентября.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы. Кокорины и Мамаев отбывали наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
После освобождения Мамаев и братья Кокорины останутся под контролем полиции
Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019