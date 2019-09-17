Кокорин и «Зенит» заключили новый контракт

Футболист Александр Кокорин, осужденный за драку в Москве, заключил новый контракт с петербургским ФК «Зенит». Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил адвокат спортсмена Юрий Падалко.

По его словам, соглашение было заключено накануне, других подробностей Падалко не привел. Юрист отметил, что у еще одного фигуранта дела — полузащитника Павла Мамаева — контракт с клубом «Краснодар» продолжает действовать, сообщает «РИА Новости».

17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу из исправительной колонии в Белгородской области по УДО. Осужденный вместе с футболистами Кирилл Кокорин (младший брат Александра) также покинул исправительное учреждение. Их друг Александр Протасовицкий ожидает условно-досрочного освобождения. Заседание, на котором будет рассматриваться этот вопрос, пройдет 24 сентября.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы. Кокорины и Мамаев отбывали наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла.