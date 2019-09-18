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Эксперты назвали сроки возвращения Кокорина и Мамаева на поле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Александр Кокорин после выхода на свободу по УДО подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2019/20. А Павлу Мамаеву еще предстоит найти новый клуб, поскольку «Краснодар» намерен разорвать с ним контракт, по которому он должен был доиграть в 2019 году, и спортсмену вряд ли удастся вернуться на поле до весны 2020 года. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные эксперты.

Кроме того, футболистам еще предстоит вновь обрести форму после пребывания в заключении.

«Александр (Кокорин. — Ред.) пропустил слишком много, чтобы можно было рассчитывать на него уже сейчас», — сообщил экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин.

Также отмечается, что у спортсменов могут возникнуть проблемы с выездами на игры за рубежом, поскольку не все страны охотно дают визы людям с непогашенной судимостью.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Новые приключения Шурика: Кокорин близок к возвращению на поле

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