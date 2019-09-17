Новые приключения Шурика: Кокорин близок к возвращению на поле

Не успев выйти на свободу по УДО, футболист Александр Кокорин подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2019/20. У него есть шансы получить игровые минуты еще до зимнего перерыва. В кандидатуре Павла Мамаева заинтересовано сразу несколько российских клубов, но спортсмену вряд ли удастся вернуться на поле до весны 2020 года, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Они также предупреждают, что у футболистов могут возникнуть проблемы с выездом за границу из-за непогашенной судимости.

Поддержка «Зенита»

В карьере Кокорина уже был пример, когда он быстро набрал форму после долгого простоя. До известных происшествий в Москве, футболист только восстановился после тяжелой травмы колена и сразу забил «Волгарю» в Кубке России, «Славии» в Лиге Европы и был одним из лучших на поле в матче с «Краснодаром». Поэтому важно понять, в каком состоянии находится колено игрока. Врач «Зенита» Михаил Гришин, который осматривал игрока, не давал никаких комментариев

— Насколько мне известно, у Кокорина нет серьезных проблем с коленом, — пояснил «Известиям» экс-врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков. — По крайней мере, никакой операции ему не потребуется.

С3 Александр Кокорин и Артем Дзюба Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Если с коленом все будет в порядке, то в «Зените» Кокорин может быстро стать игроком обоймы. Сейчас в распоряжении Сергея Семака только два здоровых форварда — Артем Дзюба и Сердар Азмун. Причем второй находится не в лучших физических кондициях и вряд ли сможет проводить на высоком уровне два-три матча в неделю. Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси долгое время был травмирован и в последнее время чаще играл в полузащите. Антон Заболотный и Эмилиано Ригони покинули клуб в межсезонье.

— Александр пропустил слишком много, чтобы можно было рассчитывать на него уже сейчас, — поделился мнением с «Известиями» экс-главный тренер «Динамо», бывший наставник Кокорина Сергей Силкин. — Хотя бывают игроки, которые восстанавливаются быстро. Можно только отметить веру «Зенита» в своего футболиста. В нормальном игровом и функциональном состоянии Кокорин уже сейчас пригодился бы команде. Там есть Дзюба и Азмун, два разноплановых форварда, хорошо взаимодействующих друг с другом, но Саша по манере игры отличается от обоих, поэтому его появление могло бы разнообразить тактический арсенал питерцев. Так что Кокорин рано или поздно пригодится «Зениту» по своим качествам — главное, чтобы у него всё было в порядке со здоровьем и глаза горели.

Спор с «Краснодаром»

У Павла Мамаева есть действующий контракт с «Краснодаром» до конца 2019 года. Ранее «быки» и, в частности, президент клуба Сергей Галицкий объявляли о намерении разорвать контракт с 31-летним хавбеком в связи с инцидентом. Более того, «Краснодар» направил в палату РФС заявление о расторжении соглашения с игроком. В ближайшее время представители палаты назначат дату заседания. Хотя не исключен вариант, при котором «Краснодар» отзовёт своё заявление.

— Если палата удовлетворит заявление «Краснодара» по расторжению договора с Павлом, то он может сразу подписать контракт с любым клубом, другой вопрос — чтобы его заявить на сезон, нужно дождаться открытия трансферного окна, — пояснил «Известиям» генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов. — Оно откроется 22 января 2020 года.

В услугах Мамаева заинтересован ряд клубов РПЛ. О своем желании подписать контракт с игроком уже заявили представители «Ахмата», «Крыльев Советов» и «Урала».

Также появилась информация, что следующим клубом воспитанника «Торпедо» может стать турецкий «Галатасарай», который выступает в групповом этапе Лиги чемпионов.

С2 Александр Кокорин и Павел Мамаев после матча 10-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Зенит" и ФК "Краснодар", 7 октября 2018 года Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

— Однозначно Мамаев найдет себе клуб, но какого он будет калибра, во многом зависит от его агента, насколько профессионально он поработает в этой ситуации, — сказал «Известиям» экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьянов, тренировавший Мамаева в молодежной сборной. — Спрос на Павла будет и в нашем чемпионате, и за рубежом. Понятно, что речь идет не о топ-5, но вариант с той же Турцией или Грецией вполне возможен. Сейчас его главная задача — набрать былую форму и готовить себя к возвращению в профессиональную команду.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен, что Мамаев может быть лидером практически любого клуба РПЛ, но в сборную уже не вернется.

— Он очень сильно соскучился по футболу и, если не возникнет проблем со здоровьем, то будет на ведущих ролях в своем новом клубе, — сказал «Известиям» Андрей Канчельскис. — В условном «Урале» или «Ахмате» точно. Если говорить про сборную, то в нее у него вернуться не получится. Павел на вызывался в сборную при Черчесове, даже когда был в отличной форме. А вот у Кокорина, наверное, еще будет возможность надеть футболку национальной команды. Но здесь всё зависит от его желания и трудоспособности.

Проблемы с визой

С точки зрения исполнения служебных обязанностей, немаловажным для Кокорина и Мамаева будет вопрос их выезда за пределы России. Загранпоездки — неотъемлемая часть работы профессиональных спортсменов. Не исключено, что из-за непогашенной судимости у Александра и Павла возникнут с этим проблемы.

— Есть федеральный закон, по которому право осуждённого гражданина выехать из страны может быть ограничено, если он ещё не отбыл наказание, — пояснил «Известиям» спортивный юрист, бывший гендиректор казахстанского «Актобе» Дмитрий Васильев. — Это указано в четвертом пункте статьи 15 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ...». По этому закону были споры, и в 2009 году Конституционный суд РФ признал норму законной. Однако важно отметить, что право выезда «может быть ограничено», но не «обязательно должно быть ограничено». Поэтому в данном случае нужно смотреть текст решения суда по Кокорину и Мамаеву, и что там написано по части их выезда за границу. Вряд ли такое ограничение у них прописано, поэтому, вероятно, они смогут выехать. Тем более, если речь идёт о командировке в составе клуба, в котором они работают согласно трудовому договору.

С1 Павел Мамаев после освобождения из исправительной колонии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Однако судимость, да ещё и за хулиганство, может затруднить процесс получения футболистами виз в те страны, куда им нужно будет поехать.

— При подаче документов на визу придется указать наличие судимости, — подчеркнул Дмитрий Васильев. — А как, например, в Европе или США отреагируют на то, что человек с судимостью по хулиганской статье хочет к ним приехать, большой вопрос. Теоретически могут просто визу не дать.

Александр Кокорин сыграл за сборную России 48 матчей, забив в них 12 голов. На счету Мамаева — 15 игр за национальную команду, голевыми действиями в этих матчах он не отметился.