Мать Кокориных поделилась эмоциями от выхода сыновей на свободу

Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана опубликовала совместное фото с сыновьями после их выхода по условно-досрочному освобождению (УДО). Форварда «Зенита», его младшего брата, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева отпустили на свободу 17 сентября.

«Я снова стала матерью! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами всё это время!» — подписала снимок Светлана Кокорина в Instagram.

Братья Кокорины и Мамаев находились в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Выйдя из ворот, все трое сели во внедорожник, на котором их встречал отчим Кокорина, и уехали. По словам адвоката осужденных Юрия Падалко, за футболистами и Кириллом Кокориным будет вестись контроль до ноября-декабря.

Четвертый фигурант дела о драке в Москве Александр Протасовицкий также может выйти по УДО. Он отбывает наказание в Брянской области, вопрос о его выходе на свободу суд рассмотрит 24 сентября.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В мае братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев. Ходатайство об УДО Мамаева и Кокориных было удовлетворено 6 сентября.

Экс-врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков в интервью «Известиям» рассказал, что Кокорин и Мамаев смогут прийти в форму за три-четыре месяца. Нападающий уже заключил новый контракт с «Зенитом», пишет «Газета.ру».