На отчима Кокорина составили протокол за наезд на журналиста

Сотрудники полиции составили административный протокол на Кирилла Логинова, отчима футболиста Александра Кокорина. Причиной стал наезд автомобиля Логинова на ногу одного из журналистов, ждавших выхода Кокорина из колонии.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда машина Логинова сдавала назад. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности случившегося, передает ТАСС.

Пострадавшего журналиста осмотрели врачи, информации о его состоянии нет.

«Пятый канал» опубликовал видео с моментом наезда.

Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышли из колонии по УДО утром 17 сентября. СМИ сообщили, что всех троих встречал Логинов на машине.

Вопрос об условно-досрочном освобождении еще одного фигуранта дела, Александра Протасовицкого, будет рассмотрен 24 сентября.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В мае братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев. Ходатайство об УДО Мамаева и Кокориных было удовлетворено 6 сентября.