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На отчима Кокорина составили протокол за наезд на журналиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сотрудники полиции составили административный протокол на Кирилла Логинова, отчима футболиста Александра Кокорина. Причиной стал наезд автомобиля Логинова на ногу одного из журналистов, ждавших выхода Кокорина из колонии.

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По предварительным данным, инцидент произошел, когда машина Логинова сдавала назад. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности случившегося, передает ТАСС.

Пострадавшего журналиста осмотрели врачи, информации о его состоянии нет.

«Пятый канал» опубликовал видео с моментом наезда.

Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышли из колонии по УДО утром 17 сентября. СМИ сообщили, что всех троих встречал Логинов на машине.

Вопрос об условно-досрочном освобождении еще одного фигуранта дела, Александра Протасовицкого, будет рассмотрен 24 сентября.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В мае братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев. Ходатайство об УДО Мамаева и Кокориных было удовлетворено 6 сентября.

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