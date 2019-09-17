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ФК «Зенит» подал заявление на участие Кокорина в матчах чемпионата России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» дозаявил футболиста Александра Кокорина для участия в матчах чемпионата России. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.

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«В установленный срок заявление (о заявке Кокорина. — Ред.) было подано в РФС», — цитирует Мельникова ТАСС.

Ранее во вторник Кокорин, его младший брат Кирилл и коллега Павел Мамаев условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание за драку.

В этот же день адвокат футболистов Юрий Падалко сообщил, что Кокорин заключил контракт с «Зенитом». Падалко добавил, что у Мамаева продолжает действовать контракт с ФК «Краснодар».

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

6 сентября суд удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла.

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