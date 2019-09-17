Кокорин и Мамаев подняли показатели ЗОЖ в белгородской колонии

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин пропагандировали в колонии спорт и ЗОЖ, благодаря чему остальные заключенные стали следовать их примеру, рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева во вторник, 17 сентября.

«В какой-то момент осужденных, занимавшихся спортом в колонии, стало больше на 30%, потом, по-моему, еще больше стало. Ребята пропагандировали здоровый образ жизни», — приводит ее слова «РИА Новости».

Футболисты находились в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышли о УДО утром 17 сентября. Их встречал отчим Кокориных, отмечает «Газета.ру».

Вопрос об условно-досрочном освобождении еще одного фигуранта дела, Александра Протасовицкого, будет рассмотрен 24 сентября.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».