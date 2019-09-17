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Юрист оценил шансы Кокорина и Мамаева на возвращение в колонию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Возвращение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, освобожденных условно-досрочно, в колонию маловероятно. Об этом заявил юрист Сергей Михайлов.

По закону решение об УДО могут отменить в случае уголовного преступления или серьезного административного нарушения. Вряд ли спортсмены после года вне воли пойдут на это, приводит слова юриста «РИА Новости».

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При этом футболисты на некоторое время останутся под особым контролем, напомнил Михайлов. Участковые будут время от времени с ними созваниваться и даже заходить в гости.

Вся информация о допущенных освобожденными спортсменами правонарушениях будет передана в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Если эти проступки сочтут нарушающими условия УДО, ФСИН может обратиться в суд с просьбой вернуть их в колонию.

«Почти нет никаких сомнений, что футболисты останутся на свободе. Хотя правоохранители пристально наблюдают за их поведением, они могут жить полной жизнью и даже выезжать из страны, если им удастся получить визу», — отметил юрист.

Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышли из колонии по УДО утром 17 сентября. Их встречал отчим Кокориных, отмечает «Газета.ру».

Вопрос об условно-досрочном освобождении еще одного фигуранта дела, Александра Протасовицкого, будет рассмотрен 24 сентября.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В мае братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев. Ходатайство об УДО Мамаева и Кокориных было удовлетворено 6 сентября.

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