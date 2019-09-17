Юрист оценил шансы Кокорина и Мамаева на возвращение в колонию

Возвращение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, освобожденных условно-досрочно, в колонию маловероятно. Об этом заявил юрист Сергей Михайлов.

По закону решение об УДО могут отменить в случае уголовного преступления или серьезного административного нарушения. Вряд ли спортсмены после года вне воли пойдут на это, приводит слова юриста «РИА Новости».

При этом футболисты на некоторое время останутся под особым контролем, напомнил Михайлов. Участковые будут время от времени с ними созваниваться и даже заходить в гости.

Вся информация о допущенных освобожденными спортсменами правонарушениях будет передана в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Если эти проступки сочтут нарушающими условия УДО, ФСИН может обратиться в суд с просьбой вернуть их в колонию.

«Почти нет никаких сомнений, что футболисты останутся на свободе. Хотя правоохранители пристально наблюдают за их поведением, они могут жить полной жизнью и даже выезжать из страны, если им удастся получить визу», — отметил юрист.

Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышли из колонии по УДО утром 17 сентября. Их встречал отчим Кокориных, отмечает «Газета.ру».

Вопрос об условно-досрочном освобождении еще одного фигуранта дела, Александра Протасовицкого, будет рассмотрен 24 сентября.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В мае братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев. Ходатайство об УДО Мамаева и Кокориных было удовлетворено 6 сентября.