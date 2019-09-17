Кирилл Кокорин опубликовал первое сообщение с благодарностью

Брат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Кирилл высказал благодарность за поддержку после выхода на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом он во вторник, 17 сентября, написал в Instagram.

«Спасибо всем за поддержку», — цитирует Кирилла Кокорина телеканал «Звезда».

Утром 17 сентября Александр и Кирилл Кокорины покинули исправительную колонию № 4 в Белгородской области. Из ворот учреждения сначала вышли братья Кокорины, а следом за ними Мамаев. Всех троих встретил отчим Кокорина на внедорожнике. Спортсмены молча дошли до машины и уехали.

В ближайшее время ожидается освобождение по УДО еще одного фигуранта дела, Александра Протасовицкого. Он отбывает наказание в Брянской области, вопрос о его выходе на свободу будет рассмотрен 24 сентября.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В мае 2019 года были осуждены на 1 год и 6 месяцев, а полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на 1 год и 5 месяцев колонии.

Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) 17 сентября.