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«Зенит» заявил о готовности дать шанс Кокорину вернуться в футбол

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Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол и предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды. Об этом во вторник, 17 сентября, рассказали агентству «РИА Новости» в пресс-службе клуба.

«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. «Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды», — указано в сообщении ФК.

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Кроме того, в клубе выразили надежду, что нападающий восстановит форму в скором времени. В настоящее время детали контракта не раскрываются.

По словам гендиректора ФК «Зенит» Александра Медведева, Кокорин еще сможет провести несколько лет на самом высоком уровне. Он рассказал, что клуб рад завершению «этой грустной и тяжелой истории».

Ранее 17 сентября «Зенит» дозаявил футболиста Александра Кокорина для участия в матчах чемпионата России. В этот же день Кокорин, его младший брат Кирилл и коллега Павел Мамаев условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание за драку.

Позже адвокат футболистов Юрий Падалко сообщил, что Кокорин заключил контракт с «Зенитом». Падалко добавил, что у Мамаева продолжает действовать контракт с ФК «Краснодар».

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

6 сентября суд удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла.

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