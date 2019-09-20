Кокорина не зарегистрировали на матчи чемпионата России

Российский футбольный союз (РФС) отказал ФК «Зенит» в регистрации нападающего Александра Кокорина на участие в чемпионате России вне регистрационного периода. Об этом сообщил главный тренер Сергей Семак.

Семак отметил, что ему сложно сдержать эмоции и он возмущен случившимся.

«Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания). Так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола», — написал он в Instagram.

«Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола!» — написал он.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев, комментируя отказ, отметил, что он, судя по всему, связан с процедурными вопросами и параметрами, передает «РИА Новости». По словам Медведева, ничего трагического не произошло.

17 сентября руководство команды добавило Кокорина на матч чемпионата России и заявило, что готово дать ему шанс вернуться в футбол и предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.

В тот же день Кокорин, его младший брат Кирилл и коллега Павел Мамаев условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание за драку. В заключении Кокорин провел 11 месяцев.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

6 сентября суд удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Павла Мамаева и братьев Кокориных.