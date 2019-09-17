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«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче первого тура Лиги чемпионов

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Фото: ТАСС//Panoramic/Frederic Chambert
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В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» — 1:1. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил «Спорт-Экспресс».

В составе петербуржцев забил Сердар Азмун, за французский клуб отличился Мемфис Депай, отмечает «Федеральное агентство новостей».

«Зенит» во втором туре 2 октября примет португальскую «Бенфику», а «Лион» в этот же день в гостях встретится с немецким «Лейпцигом».

13 сентября сообщалось, что петербургский «Зенит» победил тульский «Арсенал», набрал 20 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги. «Краснодар» и «Ростов» имеют по 17 очков.

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