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Футболисты «Зенита» обыграли «Арсенал» и возглавили чемпионат России

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Петербургский «Зенит» победил тульский «Арсенал» в девятом туре чемпионата России по футболу.

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Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1. У «Зенита» голы забили Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Олег Шатов. В составе «Арсенала» отличился Кантемир Берхамов.

При этом отмечается, что Дриусси реализовал пенальти. В то же время вратарь «Арсенала» Михаил Левашов отразил еще один удар форварда «Зенита» Сердара Азмуна с 11-метровой отметки.

«Зенит» набрал 20 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы. «Краснодар» и «Ростов» имеют по 17 очков, передает «Газета.ру».

Ранее «Зенит» объявил о переходе защитника португальского «Порту» Йордана Осорио. 25-летний венесуэльский футболист будет выступать за российский клуб на правах аренды.

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