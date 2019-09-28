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«В «Торпедо» каждый работает, как шестеренка»

Нападающий столичного клуба Игорь Лебеденко — об успехах команды, своей карьере и реконструкции легендарного стадиона на Автозаводской
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«В «Торпедо» каждый работает, как шестеренка»
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2019-09-27 18:58:05
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Столичное «Торпедо» проводит очень яркий сезон. Клуб единолично лидирует в ФНЛ, в 14 стартовых матчах сезона проиграв лишь однажды. При этом в середине недели «автозаводцы» еще и преодолели стадию 1/16 финала Кубка России, обыграв выступающие в премьер-лиге самарские «Крылья Советов». Один из самых опытных футболистов клуба — 36-летний нападающий Игорь Лебеденко. Он является воспитанником черно-белых, но большая часть его карьеры прошла в других клубах РПЛ.

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Прошедшим летом Игорь Лебеденко вернулся в родной клуб и уже успел забить за «Торпедо» пять голов. После кубковой игры он пообщался с «Известиями» и рассказал об уровне РПЛ и ФНЛ, старте самостоятельной тренерской карьеры наставника команды Сергея Игнашевича и реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова.

— «Торпедо» является лидером ФНЛ. При этом клуб уверенно обыграл аутсайдера РПЛ. Можно ли сказать, что уровень лиг немного сравнялся?

— Так говорить, наверное, нельзя. В другом кубковом матче играл лидер РПЛ «Зенит» и аутсайдер ФНЛ «Енисей». В той встрече была достаточно равная игра, и, если бы не пенальти, который назначили в ворота красноярцев, неизвестно, как бы всё закончилось. Кубок — это все-таки отдельный турнир, и здесь не всем командам РПЛ хватает мотивации в матчах с клубами лигой ниже. Для нас это определенный козырь, которым надо пользоваться.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Но все-таки сейчас большинство клубов РПЛ стали серьезнее относиться к Кубку. С чем это связываете?

— Ну, во-первых, это все-таки престижно, все клубы хотят выиграть Кубок. С другой стороны, у тех, кто играл в 1/16 финала, затем идут важные матчи в чемпионате. Условно говоря, наш соперник «Крылья» играл полуосновным составом. Наверное, у них есть определенная оглядка на задачи в РПЛ. Они борются за выживание в элите, и, думаю, для них это сейчас является приоритетом.

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— У «Торпедо» 11-матчевая беспроигрышная серия. Чем можно объяснить такие результаты?

— Под этим результатом лежит огромная работа всех футболистов, тренерского, административного и руководящего штабов. Работает целая команда, каждый делает то, что от него требуется, как единый механизм, как шестеренки (улыбается). Мы делаем всё для результата. Кто-то говорит, что в некоторых матчах нам помогает фарт, но его нужно еще заслужить. Мы реально много работаем и на тренировках, вне поля и будем стараться прибавлять.

— Руководство клуба ничего не говорит о глобальных целях команды, и непонятно, готов ли клуб выходить в РПЛ уже по итогам этого сезона. Насколько тяжело находить мотивацию в таких условиях?

— Знаете, выигрывать всегда приятно. Нельзя устать от побед, можно устать от поражений. Мы делаем свое дело и не смотрим, как будет дальше. Задачи действительно нет, она не объявлена. Тем не менее стараемся побежать и идти от игры к игре.

— Один из тренеров «Торпедо», Сергей Игнашевич, проводит первый сезон на серьезном уровне. Почему у него с ходу получается так здорово?

— Наверное, еще на закате карьеры Игнашевич начал себя готовить к этому. Ему очень здорово удалось из футболиста стать тренером. Пока начинающим, но тем не менее уже сейчас всё очень организованно. У него были сильные учителя. Он постарался взять от них лучшее и переложил на свою схему работы. Пока всё получается.

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Наблюдая за Игнашевичем, готовите себя к тренерству?

Конечно, мне это интересно. Все-таки всё, чем мы умеем заниматься, — это футбол. Мне очень интересно, как человек начинает свой тренерский путь. Конечно, я не могу знать все тонкости, для этого нужно находиться в тренерском штабе. Но какие-то моменты все-таки подмечаю. Думаю, если в дальнейшем у меня будут тренерские планы, всегда смогу позвонить Игнашевичу, попросить совета, и он не откажет.

— Несмотря на серьезный возраст, вам удается сохранять хорошую физическую форму. Как вы это делаете?

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— Правильная подготовка и отношение к делу. Николаевич (Игнашевич. — «Известия») играл до 39 лет, так что он тоже определенные подсказки делает. Поэтому удается держать себя в хорошем тонусе. Наверное, дело и в физиологии. Все-таки кто-то после 30 уже встает, а другие до 40 бегают.

— У вас в голове есть какая-то возрастная отметка, после которой вы точно закончите?

— Нет, если я получаю удовольствие на поле, бегается и всё в кайф, то нужно сохранять это как можно дольше.

— Текущий сезон не последний в вашей карьере?

— Надеюсь, что нет. Амбиции такие, что мне всего 25 лет (улыбается). Ну посмотрим, ничего нельзя загадывать.

— «Торпедо» проводит последние матчи на стадионе имени Эдуарда Стрельцова перед его полной реконструкцией. Не обидно, что такой культовый стадион снесут?

— Конечно, это знаковое место. На этой арене играли звезды прошлого, легенды футбола. Жаль, что его снесут, но время идет вперед. Все-таки всё нужно модернизировать. Эта арена запомнится мне на всю жизнь. Здесь всегда были хорошее поле и отличная атмосфера. Новый стадион станет еще лучше. Все-таки удобство болельщиков должно быть на первом месте.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Какое у вас главное воспоминание от этого стадиона?

— Мой дебют за молодежную сборную России. Играли против шведов, и я забил гол. А так мы часто здесь играли, поэтому много хороших воспоминаний.

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