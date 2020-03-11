«Бык» о бок: «Краснодар» вернул интригу в чемпионат РПЛ

По итогам 21-го тура чемпионата России по футболу интрига в борьбе за золотые медали возродилась. Лидирующий «Зенит» вторую игру подряд теряет очки, и теперь его фора сократилась уже до шести баллов. А главный преследователь питерцев — «Краснодар» — продолжает после зимнего перерыва стабильно побеждать. В минувшие выходные «быки» обыграли на выезде «Спартак» (1:0). А «Ростов» отстоял свое право на место в тройке, взяв верх на своем стадионе над ЦСКА (3:2).

«Зенит»–«Уфа»

Питерцы второй тур подряд теряют очки и вновь не могут забить ни одного гола. Если в прошлые выходные сине-бело-голубые сыграли в нулевую ничью с «Локомотивом», который находится в зоне лидеров, то в этот раз аналогичный результат был достигнут в матче с середняком лиги — «Уфой». Перед возобновлением сезона «Зенит» имел отрыв от преследователей в 10 очков, а сейчас он сократился уже до шести. При этом питерцев еще ждет выездная встреча с главным преследователем — «Краснодаром». Она состоится в рамках 26-го тура.

— Для нашей команды ничья с «Зенитом» — это положительный результат — мы положили одно очко в свою копилку, — признался «Известиям» полузащитник «Уфы» Даниил Фомин. — Против питерцев тяжело играть. Особенно на выезде. Мы рады добытому баллу и намерены идти дальше. Можно ли сказать, что «Краснодар» сейчас сильнее «Зенита», так как они нас обыграли в прошлом туре? Нет, это были совершенно разные матчи, так нельзя судить.

«Спартак»–«Краснодар»

«Горожане», несмотря на серьезные кадровые проблемы, продолжают брать максимум очков после возобновления сезона. В этот раз был обыгран столичный «Спартак». Кажется, «Краснодар» наконец научился побеждать на классе. Кубанский клуб уже на протяжении нескольких сезонов останавливался в шаге от заветной второй строчки, которая дает право прямого выхода в групповой этап Лиги чемпионов, но команде всегда чего-то не хватало. В нынешнем сезоне есть ощущение, что «Краснодар» достигнет своей главной цели.

— Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы добиться максимального результата в этом сезоне, — заявил «Известиям» нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. — Будем выкладываться по полной и показывать в каждом матче свои лучшие качества. А какими мы будем в турнирной таблице по итогам сезона, на всё воля Всевышнего. Мы просто должны играть на максимуме своих возможностей.

«Спартак» не смог удержать положительный фон после победы в прошлом туре над «Динамо» (2:0) и в четвертьфинале Кубка России над ЦСКА (3:2 д.в.). По итогам 21-го тура красно-белые опустились уже на 10-е место в таблице. От зоны переходных матчей их отделяет всего три очка.

— «Спартак» не наиграл на победу, — сказал «Известиям» бывший нападающий красно-белых Александр Мирзоян. — Ребята были какие-то вялые. Наверное, где-то подустали после кубковой игры. Но все-таки было достаточно времени, чтобы восстановиться. Но и сказать, что «Краснодар» смотрелся посвежее, нельзя. Обе команды выглядели примерно одинаково. Матч получился невыразительным.

«Ростов»–ЦСКА

Матч в Ростове-на-Дону получился самым ярким в минувшем туре. Команды на двоих забили пять мячей, пробили три пенальти и заработали два удаления. Правда, в меньшинстве пришлось играть только ЦСКА, но и вдевятером армейцы сумели навязать достойную борьбу дончанам. Тем не менее игра в неравных составах не могла не сказаться на результате. «Ростов» одержал победу — 3:2.

— Это был один из самых интересных матчей в текущем сезоне, — заявил «Известиям» экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — В этой встрече было всё: трагедия, интрига и надежда. Правда, по качеству самой игры есть вопросы, было много ошибок, которые и приводили к голам, карточкам и пенальти. Но результат в виде победы «Ростова» имеет важнейшее значение с точки зрения турнирных задач обеих команд. Да и со стороны психологии.

«Локомотив»–«Ахмат»

«Железнодорожники» на своем поле обыграли грозненцев. Для этого им хватило всего одного забитого мяча. Красно-зеленые смогли обогнать оступившийся ЦСКА и подняться на четвертое место. А грозненский клуб упал в зону прямого вылета — на 15-е место.

— На первые туры после перерыва пока надо делать скидку, — отметил «Известиям» экс-наставник «железнодорожников» Ринат Билялетдинов. — Мне кажется, «Локомотив» еще разбежится. Он вполне способен претендовать на самые высокие места в нынешнем сезоне. Почему нет? Если разрыв не будет увеличиваться, то две победы — и «железнодорожники» уже рядом с лидером.

«Динамо»–«Тамбов»

Потихоньку набирают ход и бело-голубые. Зимняя покупка форварда Николая Комличенко уже начинает приносить свои плоды. Нападающий забил победный гол в дебютном матче в основном составе «Динамо» против «Тамбова» (1:0). Столичный клуб отстает от шестого места всего на одно очко. А эта позиция может стать еврокубковой по итогам сезона, если Кубок России выиграет команда из первой пятерки РПЛ. На данный момент таковым является «Зенит», который в полуфинале сыграет со «Спартаком».

— В первую очередь нам нужно решать свои задачи, а не думать о том, кто возьмет Кубок, — заявил «Известиям» полузащитник «Динамо» Константин Рауш. — У нас очень непростой сезон. Мы добились важной победы над «Тамбовом». Но нужно быть сконцентрированными на нашей игре и результатах. А в конце сезона посмотрим, как всё сложится.

Напомним, что 11 марта состоится вынесенный матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом». Игра планировалась на конец осени, но была перенесена из-за массовой болезни футболистов черноморского клуба.