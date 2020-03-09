«Всё, что пишут про клуб, — не наши проблемы»

В понедельник в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) возобновится чемпионат России. После зимнего перерыва командам первого дивизиона осталось провести по 13 матчей.

Из 20 клубов-участников в элиту отечественного футбола — Российскую премьер-лигу (РПЛ) — напрямую пройдут только две команды. Пока эти позиции занимают волгоградский «Ротор» и московское «Торпедо». Два клуба, которые расположились в таблице за ними, могут побороться с 13-й и 14-й командами РПЛ во время переходных матчей, которые состоятся в конце сезона. Со стороны ФНЛ речь может идти о подмосковных «Химках» и столичном «Чертаново» — сейчас они занимают третье и четвертое места соответственно.

Вокруг «Химок» в зимний перерыв было много шума. В конце января руководство клуба объявило, что намерено изменить концепцию развития и сделать ставку на молодежь, а задача выхода в Премьер-лигу снимается. В результате главный тренер Андрей Талалаев подал в отставку. Его сменил Сергей Юран.

Ожидалось, что после таких заявлений у команды ухудшатся результаты. Но в преддверии домашней встречи с «Томью» (9 марта), первой в ФНЛ после перерыва, у поклонников «химчан» появился повод для оптимизма. Дело в том, что в четверг они неожиданно обыграли дома в четвертьфинале Кубка России столичное «Торпедо». Причем сделали это с разгромным счетом — 5:1.

С1 Игроки ФК «Химки» в матче против ФК «Торпедо» Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Таким образом, подмосковный коллектив второй раз в своей истории вышел в полуфинал Кубка России. Впервые ему это удалось сделать в 2005 году. Тогда «Химки» прошли в финал, где проиграли с минимальным счетом ЦСКА (0:1).

В полуфинале нынешнего розыгрыша команда встретится с победителем пары «Шинник» (Ярославль) – «Урал» (Екатеринбург). Матч этот также должен был состояться в середине минувшей недели, но из-за плохой готовности поля в Ярославле Российский футбольный союз перенес его на неопределенный срок.

Один из лидеров нынешних «Химок» — вратарь Дмитрий Хомич, хорошо известный футбольным болельщикам по выступлениям в Премьер-лиге за владикавказскую «Аланию», «Спартак» (Москва и Нальчик) и пермский «Амкар». После победы над «Торпедо» 35-летний голкипер рассказал «Известиям» о задачах на оставшуюся часть сезона, зимних переменах в клубе и шансах побороться за Кубок России.

— Ожидали настолько крупной победы над «Торпедо»?

— Для нас самое главное, что мы изначально настраивались на эту игру. Понимали и знали, что это за матч. И для нас он был очень важен. Мы шли и готовились к нему. Намерены так же действовать и дальше, идти от игры к игре, максимально выкладываться на поле и стараться побеждать в каждой встрече. Все ребята в нашей команде прекрасно понимают, что нельзя расслабляться ни на секунду. И вы сами видите, что в игре с «Торпедо» мы на каждом участке поля боролись за каждый мяч и пытались не отдавать сопернику ни миллиметра пространства.

— Можно ждать, что так же будете действовать и во всех матчах ФНЛ этой весной?

— Ну, мяч круглый, а поле квадратное. Самое главное, что мы на каждый матч будем выходить с таким же настроем и таким же желанием, как на игру с «Торпедо». Это очень важно.

С3 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— То есть можно сказать, что зимние разговоры о снятии с «Химок» задачи выйти в Премьер-лигу не имеют отношения к реальности?

— Мы не читали эти публикации. Мы вообще не читаем всякую критику и смотрим только вперед. И всё. То, что пишут про клуб, — не наши проблемы. Мы внутри коллектива и команды сами настраиваемся и двигаемся от матча к матчу.

— Значит, футболисты «Химок» хотят подняться в Премьер-лигу и готовы бороться за выход в нее?

— Я же говорю, что мы будем идти от игры к игре и пытаться выигрывать каждый матч. А там уже посмотрим, как станет развиваться ситуация. Как я уже сказал, мы двигаемся вперед. Наша задача — выигрывать каждый матч. Вот и всё. Коротко и ясно.

— В этом сезоне вы смотрели матчи ваших потенциальных соперников по полуфиналу?

— Я вам скажу, что вообще смотрю весь футбол. Практически весь. И Кубок России, и чемпионаты России, Англии, Италии. Смотрю всё, что возможно. Независимо от тренировок, как время бывает, все матчи смотрю.

— И что можете сказать о «Шиннике» и «Урале»?

— Сейчас мы об этом не будем говорить. У нас следующая игра с «Томью». И мы готовимся к матчу с томской командой. А до полуфинала Кубка России еще очень много времени. И к тому же, «Уралу» надо еще «Шинник» пройти для начала.

С2 Главный тренер ФК «Химки» Сергей Юран Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— А если «Шинник» победит и будет играть с вами в полуфинале?

— Пока мы не будем об этом говорить. Мы готовимся к Томску.

— Что изменилось в игре и эмоциях команды после смены главного тренера? Что нового привнес Сергей Юран по сравнению с Андреем Талалаевым?

— Этот вопрос задайте главному тренеру. Я вам скажу, что вижу: все в команде играют за клуб. Все отдаются игре, бьются на поле, доигрывают до конца каждый эпизод. И что самое важное, у всех есть жажда победы, жажда добиться успеха. У каждого нашего футболиста виден настрой, горят глаза и есть огромное желание получить максимальный результат.

— «Химки» готовы к борьбе за победу в Кубке России?

— Повторюсь, давайте не будем об этом говорить. Пока я хочу говорить и думать о следующей игре с Томском.