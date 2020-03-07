«В команде «Химки» все хотят подняться в РПЛ»

В середине недели прошли четвертьфинальные матчи Кубка России. Одним из триумфаторов стал ФК «Химки», неожиданно разгромивший на своем поле московское «Торпедо» (5:1). Этот успех удивляет еще и тем, что в зимний перерыв в подмосковном клубе произошли серьезные перемены.

В первой половине сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) химчане долго шли на втором месте, а в отпуск отправились, будучи на третьей строчке, то есть в зоне переходных матчей за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). Напрямую в элиту попадают две первые команды низшего дивизиона. И от идущего вторым «Торпедо» «Химки» пока отстает на одно очко.

Но в январе руководство клуба объявило, что задача выхода наверх снимается, а команда будет играть молодежью. В результате главный тренер Андрей Талалаев подал в отставку. Его сменил Сергей Юран. Все эти пертурбации заставили многих думать, что «Химки» ждет сложная весна. Но пока прогнозы опровергаются.

В интервью «Известиям» после матча с «Торпедо» нападающий подмосковного коллектива Аршак Корян прокомментировал зимние слухи и заверил, что его команда будет биться за выход в РПЛ.

— Вас удивило то, с каким счетом удалось победить «Торпедо»?

— Мы этого хотели добиться — как можно больше забить и как можно меньше пропустить. Такая была задача и установка на игру. Поэтому для нас не было ничего неожиданного.

— Теперь можно сказать, что с этим «Торпедо» «Химки» в состоянии бороться за прямое попадание в РПЛ?

— Ну а почему нет? Кто сомневался до этого? Я думаю, вряд ли кто-то сомневался. По крайней мере, из нас, из команды. Все хотели побеждать.

— По ходу прошедшей зимы с поста главного тренера ушел Андрей Талалаев, а руководство объявило, что задача выхода в РПЛ снимается. На команду это никак не повлияло?

— Что-то, может быть, и писали в СМИ. Но в принципе нам не нужно знать, что там творится наверху. Мы должны продолжать играть так же, как с «Торпедо». Если выйдем наверх, то кто нас остановит?

— То есть всё же хотите выйти в премьер-лигу?

— Ну я бы не стал так заранее говорить, что выйдем. Хочется двигаться от игры к игре, побеждать в каждом матче и там уже смотреть по ситуации. В команде все хотят подняться в РПЛ.

— Уже задумываетесь о возможности побороться за победу в Кубке России? Как оцените шансы на это?

— Я считаю, что оценивать должны, так скажем, эксперты футбола. Нам только нужно играть — выходить, добавиться результата, больше забивать и меньше пропускать.

— Ваш соперник по полуфиналу еще не определен, так как из-за плохого состояния газона в Ярославле матч «Шинник»–«Урал» был перенесен. Можете охарактеризовать этих двух потенциальных соперников «Химок»?

— Планировалось, что матч пройдет за день до нашего, мы хотели его посмотреть. Жаль, что игру отменили. В любом случае мы должны отталкиваться от нашей игры, независимо от соперника. Неважно, попадет на нас «Урал» или «Шинник».

— Вы уже играли в Ярославле в этом сезоне? Поле было нормальное?

— Да, до зимнего перерыва уже проводили с «Химками» выездной матч против «Шинника». Вроде газон был нормальный. Я вообще в ФНЛ не сталкивался с такими полями, как оказалось в Ярославле сейчас. Не помню, чтобы наши матчи когда-либо переносили.

— Кого считаете в ФНЛ главным конкурентом за попадание в РПЛ? Кто для вас самая опасная команда?

— Насчет самой опасной команды могу назвать только одну — это «Химки». А про конкурентов ничего не скажу — не слежу за ними.