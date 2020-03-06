«Химки» вышли в полуфинал Кубка России по футболу
Подмосковные «Химки» разгромили «Торпедо» со счетом 5:1 и вышли в полуфинал футбольного Кубка России.
Встреча прошла 5 марта на стадионе «Арена Химки», пишет «Спорт-Экспресс».
Счет на 27-й минуте матча открыл защитник «Химок» Дмитрий Тихий, удвоил преимущество своей команды на 47-й минуте Александр Трошечкин.
Через 12 минут гости отыграли один мяч. Гол забил Иван Сергеев, однако всего через минуту Дмитрий Барков сделал счет 3:1.
На 82 и 85 минутах Аркаш Корян и Артем Полярус забили еще два гола.
Таким образом «Химки» выходят в полуфинал Кубка России, где встретятся с победителем пары «Шинник»-«Урал».
Накануне сообщалось, что «Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби (3:2) и вышел в полуфинал турнира «Олимп — Кубок России». Победный гол на свой счет записал шведский нападающий красно-белых Джордан Ларссон.
По словам бывшего тренера армейцев, в матче не проявили себя лидеры ЦСКА — Федор Чалов и Никола Влашич.