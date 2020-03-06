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«Химки» вышли в полуфинал Кубка России по футболу

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Подмосковные «Химки» разгромили «Торпедо» со счетом 5:1 и вышли в полуфинал футбольного Кубка России.

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Встреча прошла 5 марта на стадионе «Арена Химки», пишет «Спорт-Экспресс».

Счет на 27-й минуте матча открыл защитник «Химок» Дмитрий Тихий, удвоил преимущество своей команды на 47-й минуте Александр Трошечкин.

Через 12 минут гости отыграли один мяч. Гол забил Иван Сергеев, однако всего через минуту Дмитрий Барков сделал счет 3:1.

На 82 и 85 минутах Аркаш Корян и Артем Полярус забили еще два гола.

Таким образом «Химки» выходят в полуфинал Кубка России, где встретятся с победителем пары «Шинник»-«Урал».

Накануне сообщалось, что «Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби (3:2) и вышел в полуфинал турнира «Олимп — Кубок России». Победный гол на свой счет записал шведский нападающий красно-белых Джордан Ларссон.

По словам бывшего тренера армейцев, в матче не проявили себя лидеры ЦСКА — Федор Чалов и Никола Влашич.

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