«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в матче четвертьфинала Кубка России по футболу и вышел на петербургский «Зенит».

Встреча прошла 4 марта на стадионе «Открытие Арена» и завершилась в пользу хозяев со счетом 3:2 в дополнительное время (2:2 в основное).

Счет матча открыл полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, забив гол в ворота соперников на четвертой минуте. Спустя еще 10 минут лидерство команды закрепил нападающий Эсекиель Понсе.

Тем не менее до конца первого тайма защитник ЦСКА Игорь Дивеев и полузащитник команды Ильзат Ахметов сравняли счет. Вторая половина матча прошла без забитых голов.

В дополнительное время «Спартак» остался в меньшинстве при счете 2:2 после удаления Понсе, однако форвард клуба Джордан Ларссон забил победный гол на 107-й минуте.

Ранее в этот день бывший капитан сборной России по футболу, экс-игрок петербургского «Зенита», московских «Спартака» и ЦСКА Роман Широков спрогнозировал, что противостояние двух последних команд в 1/4 финала Кубка России получится очень напряженным.