Широков не исключил серию пенальти в кубковом дерби «Спартак»–ЦСКА

Бывший капитан сборной России по футболу, экс-игрок петербургского «Зенита», московских «Спартака» и ЦСКА Роман Широков прогнозирует, что противостояние двух последних команд в 1/4 финала Олимп — Кубок России получится очень напряженным. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» в среду, 4 марта.

Эксперт не исключил: спартаковцам и армейцам для выявления победителя не хватит основного времени (90 минут) и, вероятно, двух дополнительных таймов по 15 минут. В таком случае соперникам придется провести серию 11-метровых ударов.

«Думаю, дело дойдет до пенальти. Мне так кажется. Дерби — непредсказуемая вещь, мы же не знаем, как всё сложится. Какая атмосфера, какое поле? Очень трудно прогнозировать. Склоняюсь к тому, что будет боевая ничья. Но может быть всё. Нет смысла особо гадать», — сказал Широков.

В случае проведения серии пенальти, по мнению специалиста, на стороне ЦСКА будет класс вратаря Игоря Акинфеева. При этом Широков согласен, что голкипер «Спартака» Александр Максименко не просто так получает хорошие отзывы.

«За Акинфеева — опыт и мастерство, хотя Максименко, безусловно, тоже сильный вратарь», — заметил он.

Экс-игрок «Спартака» и ЦСКА не считает, что победа красно-белых в дерби с «Динамо» в первом туре чемпионата после зимней паузы делает их фаворитами очередного столичного дерби. Спартаковцы в субботу, 29 февраля, обыграли бело-голубых в Петровском парке со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин. В то же время армейцы ушли от поражения в домашней встрече 20-го тура «Тинькофф»–РПЛ с «Уралом» после гола Мариу Фернандеса — 1:1.

«Нет, «Спартак» — не фаворит, абсолютно! Да, выиграл у «Динамо», молодец, но не забывайте, что в ворота красно-белых тоже могло влететь достаточно мячей», — заметил Широков.

Кубковый четвертьфинал «Спартак»–ЦСКА пройдет в среду, 4 марта. Начало игры на стадионе красно-белых в 19:30 (мск).