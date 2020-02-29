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Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Спартака»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, он разочарован результатом, передает Sport24.

«Хотелось одержать победу на своем стадионе. Мы сделали всё возможное. Нас подвела реализация моментов», — заявил Новиков.

В текущем сезоне РПЛ «Динамо» занимает десятое место, набрав 24 очка, уточняет «Газета.ру».

29 февраля «Спартак» обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:0. Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена». На 29-й минуте полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев открыл счет в игре. На 62-й минуте игрок команды гостей Роман Зобнин с передачи Бакаева удвоил преимущество красно-белых.

Благодаря победе «Спартак» обошел «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России.

Перед матчем на станции метро «Маяковская» произошла потасовка между фанатами «Спартака» и «Динамо» — несколько десятков человек устроили драку прямо посреди платформы.

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