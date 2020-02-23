Прямой эфир

Умер чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Марьян Плахетко

0
Фото: twitter.com/ПФК ЦСКА Москва
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В возрасте 74 лет скончался известный советский футболист Марьян Плахетко. Об этом вечером в субботу, 22 февраля, сообщила пресс-служба московского ЦСКА в Twitter.

Плахетко

Марьян Плахетко становился чемпионом СССР по футболу в составе ЦСКА, которая сыграла с московским «Динамо» в 1970 году. Отмечается, что также спортсмен выступал за львовскую команду «Карпаты» (1963–1964) и СКА (1965–1966), а также за клуб «Мотор» (1976–1980) в составе команды Германской Демократической Республики (ГДР), уточняет «Газета.ру».

За сборную СССР Плахетко выступал два раза — в 1968 году против Австрии, а в 1971 году против сборной Мексики.

После окончания карьеры он работал начальником команды ЦСКА и «Торпедо».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чемпион СССР по футболу Рейнгольд скончался на 78-м году жизни
Умер чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Юрий Пшеничников
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020