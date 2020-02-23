Умер чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Марьян Плахетко

В возрасте 74 лет скончался известный советский футболист Марьян Плахетко. Об этом вечером в субботу, 22 февраля, сообщила пресс-служба московского ЦСКА в Twitter.

Марьян Плахетко становился чемпионом СССР по футболу в составе ЦСКА, которая сыграла с московским «Динамо» в 1970 году. Отмечается, что также спортсмен выступал за львовскую команду «Карпаты» (1963–1964) и СКА (1965–1966), а также за клуб «Мотор» (1976–1980) в составе команды Германской Демократической Республики (ГДР), уточняет «Газета.ру».

За сборную СССР Плахетко выступал два раза — в 1968 году против Австрии, а в 1971 году против сборной Мексики.

После окончания карьеры он работал начальником команды ЦСКА и «Торпедо».