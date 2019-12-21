Умер чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Юрий Пшеничников

Умер победитель первенства СССР по футболу 1970 года в составе столичного ЦСКА Юрий Пшеничников.

Как сообщила пресс-служба армейцев, он скончался на 80-м году жизни. Подробности смерти не уточняются. «Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича», — говорится в Twitter команды.

Пшеничников был обладателем приза лучшему вратарю 1968 года. Он выступал за ЦСКА с 1968 по 1971 год. Футболист провел 19 матчей за сборную СССР и занял четвертое место на чемпионате Европы 1968 года.

14 декабря ушел из жизни олимпийский чемпион по футболу 1956 года в составе сборной СССР Юрий Беляев. Ему было 85 лет. Спортсмен был обладателем Кубка СССР 1955 года в составе ЦСКА.