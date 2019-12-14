Умер советский футболист Юрий Беляев

Олимпийский чемпион по футболу 1956 года в составе сборной СССР Юрий Беляев скончался. Об этом сообщил в Twitter футбольный клуб ЦСКА.

«Сегодня ушел из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР – 1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев», — говорится в сообщении.

Клуб выразил соболезнования семье и близким футболиста.

Беляеву было 85 лет. Он провел за ЦСКА 111 матчей и забил в них 52 гола, сообщает «Газета.ру». После завершения карьеры игрока он был главным тренером клуба и начальником команды.