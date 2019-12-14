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Президент ЦСКА оценил переход 75% акций клуба под контроль «ВЭБ.РФ»

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер положительно прокомментировал переход 75% акций футбольного клуба под контроль госкорпорации «ВЭБ.РФ». Об этом в пятницу, 13 декабря сообщило издание «Спорт-экспресс».

«Хотел бы выразить ВЭБ и его главе Игорю Шувалову огромную благодарность за то, что в непростой экономической ситуации они подставили нам плечо», — заявил Гинер.

По мнению президента ЦСКА, средства госкорпорации, вложенные в инфраструктуру, помогут построить суперклуб.

Издание отмечает, что переход акций к «ВЭБ.РФ» не скажется на перспективах работы в клубе Гинера, он по-прежнему будет принимать все ключевые решения по спортивным вопросам.

7 декабря Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.

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