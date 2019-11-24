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Экс-главе ЦСКА предъявили обвинение в покушении на побег

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву, обвиняемому во взяточничестве, предъявлено обвинение в покушении на побег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Баляна в воскресенье, 24 ноября.

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Балян сообщил, что его подзащитный не признает вину. Своими действиями Барышев хотел обратить внимание руководства страны на «умышленную фальсификацию» дела. По его мнению, военное Следственное управление Следственного комитета РФ лично заинтересовано в его изоляции.

«Мой подзащитный своими действиями хотел обратить внимание руководства страны, Генпрокуратуры и СК России на умышленную фальсификацию дела со стороны следствия. Непосредственно перед так называемым побегом он заявил отвод военному следствию и попросил передать дело в отношении него гражданским следователям, однако сотрудник военного следствия отказался даже брать в руки его заявление», — заявил адвокат.

Балян подчеркнул, что его подзащитный не планировал реальный побег.

11 ноября стало известно, что бывший глава ЦСКА пытался сбежать из следственного изолятора, в котором должен был находиться до 14 ноября. По факту побега было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

Барышева задержали в Москве 22 ноября 2018 года. Он руководил ЦСКА с 2014 по 2017 год, а в мае 2017-го был назначен начальником ГУРЛС. Также по делу обвиняются экс-начальник ФАУ Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб армии» Андрей Хамазин и начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов.

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