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«Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена». На 29-й минуте полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев открыл счет в игре. На 62-й минуте игрок команды гостей Роман Зобнин с передачи Бакаева удвоил преимущество красно-белых.

Благодаря победе «Спартак» обошел «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Доменико Тедеско теперь занимают девятое место, набрав 25 очков, команда Кирилла Новикова расположилась на десятом месте с 24 баллами в активе. Кроме того, «Спартак» прервал трехматчевую серию без побед, которую провел перед зимней паузой в чемпионате страны.

Следующий матч «Спартак» проведет в Кубке России 4 марта против столичного ЦСКА, «Динамо» — 7 марта в чемпионате России против «Тамбова».

Накануне матча на станции метро «Маяковская» произошла потасовка между фанатами «Спартака» и «Динамо» — несколько десятков человек устроили драку прямо посреди платформы.

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