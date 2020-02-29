Потасовка фанатов «Спартака» и «Динамо» в метро попала на видео

В Сети появилось видео потасовки между фанатами футбольных клубов «Динамо» и «Спартак», произошедшей в столичном метро. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ в субботу, 29 февраля.

Несколько десятков человек устроили потасовку прямо посреди платформы. Инцидент произошел на станции метро «Маяковская».

Матч между командами «Динамо» и «Спартак» в рамках 20-го тура чемпионата России состоится сегодня. Спортивное мероприятие пройдет на стадионе «Спартак».

Накануне массовая драка произошла на концерте певицы Татьяны Булановой в Рязани. Очевидцы сумели разнять участников конфликта, артистка, в свою очередь, не стала прерывать выступление.