Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.

Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой новости причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет.

Если фейк, распространенный гражданином, повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

Госдума проголосовала за этот законопроект об ужесточении административной и уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе 31 марта.

Закон также одобрил Совет Федерации.

31 марта сообщалось, что 20-летнего жителя Бугульмы оштрафовали на 30 тыс. рублей за публикацию фейка о больных коронавирусом.

30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о создании специального координационного органа, функция которого будет заключаться в том, чтобы выявлять и опровергать фейковую информацию о коронавирусе SARS-CoV-2.

В России к 1 апреля диагностировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них 440 — за последние сутки. 190 человек вылечились. 24 пациента скончались.

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