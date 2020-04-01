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В Германии продлят действие ограничительных мер по COVID-19

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Фото: Global Look Press
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Власти Германии намерены продлить меры против распространения коронавируса по меньшей мере до 19 апреля. Такое решение было принято по итогам телефонной конференции канцлера Ангелы Меркель с федеральным кабмином и правительствами земель ФРГ 1 апреля.

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Таким образом, ограничения выпадают в том числе на Пасху, которую в текущем году католики отмечают 12 апреля.

«Пандемия не знает праздников. <…> Будет плохо, если мы преждевременно снимем введенные ограничения на социальные контакты, а потом пойдем на попятную. Поездки к родственникам и посещение церковных служб, к сожалению, в этом году невозможны», — цитирует бундесканцлера Welt.

Она поблагодарила граждан за соблюдение предписаний властей, отметив, что благодаря поддержке населением введенных мер наблюдается незначительное улучшение ситуации с коронавирусом в стране.

Действующие ограничения вводились до 6 марта. В случае продления после 19 марта правительства земель будут определять дальнейшие шаги на основе эпидемиологической ситуации в стране.

В ФРГ гражданам воспрещается собираться в группы более чем по двое, закрыты культурно-досуговые центры и парковые пространства, прекращена работа сферы услуг. Находясь на улице люди должны соблюдать дистанцию 1,5 м друг от друга.

По данным Worldometers на 1 апреля, в Германии всего в мире заражены коронавирусом более 75,7 тыс. человек, в том числе свыше 3,9 тыс. — за последние сутки. 848 человек скончались. Ранее в ФРГ испугались возможного повторения итальянского сценария по коронавирусу.

Всего в мире подтверждено свыше 901 тыс. случаев заболевания, скончались 45 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

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