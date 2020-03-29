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Тилль Линдеманн заявил об отсутствии способного его победить вируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн после ночи, проведенной в отделении интенсивной терапии в берлинской больнице, обратился к поклонникам на своей странице в соцсети Instagram.

«Вирус, который хочет меня победить, еще не создан», — цитирует ТАСС слова Линдеманна на фоне сообщений о том, что он мог быть заражен коронавирусом.

27 марта немецкая газета Bild со ссылкой на собственный источник сообщила о том, что тест на коронавирус у Линдеманна дал положительный результат, после того, как певца доставили в берлинскую больницу с высокой температурой. Позднее издание опровергло информацию.

Позже группа Rammstein сообщила, что тест на коронавирус, который сделал Линдеманн, дал отрицательный результат, но подтвердила, что музыкант действительно находился в больнице в отделении интенсивной терапии.

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