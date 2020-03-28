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Газманов рассказал об ужасе при воспоминаниях о вечеринке с Лещенко

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Российский певец Олег Газманов в эфире телепрограммы «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал, что с ужасом вспоминает вечеринку, на которой были музыканты Лев Лещенко и Игорь Николаев, у которых впоследствии диагностировали коронавирус.

Отмечается, что встреча по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого состоялась 14 марта. В эфире показали фотографии, на которых хорошо видно, как присутствующие обнимаются и жмут руки друг другу.

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«Я смотрю на эти кадры с ужасом, потому что как быстро меняется мир. Только недавно мы всё это видели и думали, что просто обнялись — и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать», — сказал Газманов в телепрограмме, которая опубликована на YouTube 27 марта.

Он рассказал, что чувствует себя отлично и вместе с семьей находится в самоизоляции. На мероприятии Газманов, в частности, обнял Игоря Николаева, так как на тот момент не подозревал об опасности.

«Но сейчас я всем говорю: люди, не нужно быть такими беспечными! Это может прийти от любого человека. Поэтому я сейчас поставил всю семью жестко на карантин, никого никуда не отпускаю, сидим дома», — сказал певец.

24 марта сообщалось, что Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, затем врачи диагностировали у него коронавирус.

26 марта у Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию. Итоги тестов на коронавирус пока не готовы. Исполнитель самостоятельно обратился в медицинский центр, где сдал анализы на инфекцию.

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28 марта в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число заболевших в России выросло до 1264. Официально сообщалось о четверых умерших в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся 57-летнем жителе региона.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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