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Гагарина, Лепс и Басков проведут бесплатный онлайн-концерт в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Звезды российской эстрады 28 марта выступят на сцене «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске в поддержку находящихся на карантине из-за коронавируса граждан. Об этом 27 марта ТАСС сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы», которая выступает организатором мероприятия.

Зрители смогут увидеть выступления российских артистов в режиме онлайн. Для них выступят Полина Гагарина, Валерия, Григорий Лепс, Николай Басков, Маша Вебер, Юлиана Караулова, Согдиана, Тимур Родригез и другие исполнители, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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Онлайн-трансляцию концерта покажут в соцсетях и на сайтах ряда российских СМИ. Мероприятие пройдет 28 марта при поддержке властей Московской области в формате музыкального семичасового марафона, пишет РИАМО.

16 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении дополнительных ограничений в городе в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом. Согласно тексту указа, в Москве запрещено проводить любые досуговые мероприятия с участием граждан в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в помещениях — с числом участников более 50 человек единовременно. В Московской области запрещены все массовые мероприятия. Ограничения действуют до 10 апреля.

квПо данным Worldometer на 27 марта, в мире больше 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 24 тыс. человек, около 125 тыс. пациентов вылечились. В России число заболевших достигло 1036 в 58 субъектах страны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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