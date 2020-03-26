Одноклассники запустили афишу онлайн-событий на каждый день

В социальной сети Одноклассники появилось специальное приложение «Дома – это ОК» – афиша самых интересных онлайн-событий на платформе соцсети на ближайшее время. В сервисе также доступны ссылки на официальные ресурсы, где можно узнать всю актуальную информацию о распространении коронавируса COVID-19.

В приложении собраны анонсы концертов и виртуальных экскурсий, подборки популярных игр в ОК и другой контент, который поможет приятно провести время всем, кто соблюдает режим самоизоляции или карантина. Например, сегодня 26 марта пользователей ждут старт акции #ИграемДома, онлайн-викторина «Ботаник», экскурсия по Музею архитектуры, концерт классической музыки из Московской филармонии, выступление группы КВАТРО и очередной эфир «ОК на связи!».

Афиша онлайн-событий сформирована отдельно на каждый день. Так пользователям будет легче спланировать свой день и сразу определиться, какие онлайн-события в соцсети они смогут посетить. Список событий будет постоянно пополняться.

Новый сервис поможет не только найти развлечение на вечер или выходной, но и внести в распорядок дня время на отдых. Согласно исследованию NordVPN, удаленная работа во многих странах ведет к увеличению рабочего дня на несколько часов. Календарь событий поможет выделить время на себя и совместные развлечения с близкими.

Ранее Одноклассники запустили ленту новостей про коронавирус от проверенных источников – официальных групп федеральных и региональных СМИ и Министерства здравоохранения РФ. ОК также проводит проект «Музыка в OK Live» с концертами известных музыкантов, а на отдельной платформе соцсети «Мы в музей» доступны онлайн-экскурсии от крупнейших музеев. Кроме того, в ОК доступна подписка на музыку с 100% кэшбэком в течение 3 месяцев, кэшбэк выплачивается ОКами – виртуальной валютой соцсети.