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Запрет на проведение массовых мероприятий ввели на Сахалине

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Фото: ТАСС/Максим Федоров
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В Сахалинской области расширили список мер против распространения коронавируса. С 16 марта введен запрет на проведение массовых мероприятий, также принято распоряжение по ограничению полетов за рубеж для всех госслужащих и бюджетников. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Владимир Ющук.

По его словам, запрет введен на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с численностью более 500 человек. Соответствующее решение было принято по итогам заседания оперативного штаба Сахалинской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Также принято распоряжение по ограничению полетов в командировки и отпуска за рубеж для всех госслужащих и сотрудников бюджетной сферы, пишет ИА SakhalinMedia.

В школах Сахалина отменена кабинетная система обучения, в детсадах введен запрет на занятия физкультурой и музыкой в спецпомещениях. И.о. ректора СахГУ рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение.

Кроме того, минсельхозу поручено рекомендовать людям заказывать продукты и другие товары в интернет-магазинах. Перечень организаций ведомство должно опубликовать на своем сайте.

Минтрансу необходимо обеспечить сануборку всех видов транспорта. Совместно с аэропортом Южно-Сахалинск ведомство должно организовать обязательное анкетирование пассажиров как внутренних, так и международных рейсов.

По словам главы регионального минздрава, Сахалину на борьбу с коронавирусом направлено 60 млн рублей.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России общее число заразившихся к 15 марта составило 63 человека.

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