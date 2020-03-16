Правительство будет оповещать о коронавирусе онлайн

Правительство России наладит систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с коронавирусом, в том числе через соцсети, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на сегодняшнем совещании с вице-премьерами. Также глава правительства объявил новые меры поддержки экономики страны в период борьбы с распространением коронавируса. Правительство выделяет в рамках бюджета резерв в размере 300 млрд рублей на поддержку отраслей экономики и граждан страны. Также в рамках борьбы с распространением коронавируса российские власти приняли решения закрыть границу с Белоруссией для перемещения людей.