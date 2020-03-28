Группа Rammstein опровергла информацию о коронавирусе у Линдеманна

Тест на коронавирус, который сделал фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, дал отрицательный результат, но музыкант действительно находился в больнице в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в соцсети Facebook.

Согласно заявлению, 26 марта врач предписал музыканту обратиться в медучреждение, в котором фронтмен Rammstein провел ночь в отделении интенсивной терапии. Утром 27 марта его перевели в другое отделение, тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Ранее, 27 марта, немецкая газета Bild со ссылкой на собственный источник сообщила о том, что тест на коронавирус у Линдеманна дал положительный результат, после того, как певца доставили в берлинскую больницу с высокой температурой. Позднее издание опровергло информацию.

По данным Worldometer на 27 марта, в Германии зарегистрировано 47 278 случаев заражения коронавирусом, 281 человек умер, а 5673 ― выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев заболевания COVID-19, 45 человек вылечились, а трое — скончались.

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