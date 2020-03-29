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В Германии опасаются повторения итальянского сценария по коронавирусу

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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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В Германии может начаться нехватка ресурсов для больных коронавиурсом, а в стране может произойти развитие «итальянского сценария» пандемии. С таким заявлением выступил глав Института Роберта Коха Лотар Вилер.

По его словам, врачи не исключает возможности увеличения числа пациентов настолько, что им не будет хватать аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также Вилер подчеркнул, что пока медики вынуждены учитывать возможность нехватки мощностей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Сейчас в Германии насчитывается более 61 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Европе это третий показатель после таких стран, как Испания и Италия. Число погибших в результате заражения коронавирусом составляет 490 человек.

Накануне президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп заявил, что что экономика Германии может выстоять только два месяца в условиях карантина. По его прогнозу, ВВП ФРГ будет падать на 3%. А благодаря кумулятивному эффекту снижение этого показателя через два месяца составит 10%.

29 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте сообщила, что за все время в мире от коронавируса скончались 30 105 человек, число зарегистрированных случаев заражения составляет 638 136.

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