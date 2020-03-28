Германской экономике отвели два месяца в условиях карантина

Президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп высказал свое мнение о возможных экономических последствиях для Германии от мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом. В интервью газете Mitteldeutsche Zeitung он заявил, что экономика страны может выстоять только два месяца в условиях карантина.

Согласно прогнозу Гроппа, длительная изоляция приведет к «драматическим последствиям». Каждый месяц ВВП ФРГ будет падать на 3%. А благодаря кумулятивному эффекту снижение этого показателя через два месяца составит 10%, а за три — еще больше.

Он выразил мнение, что борьба с коронавирусом должна идти более «щадящими мерами».

«Тот, кто здоров, может и должен работать. Больные остаются дома. А тем, кто входит в группы риска, то есть всем, кто старше 65 лет и у кого есть ранее перенесенные заболевания, нужно обеспечить максимальную изоляцию. На них продолжат распространяться текущие ограничения», — заявил экономист.

Эксперт не отрицает, что мнение медиков надо учитывать, но в тоже время, меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а для восстановления хозяйства потребуется много сил и средств.

27 марта депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд призвал немедленно и полностью отменить антироссийские санкции. Парламентарий отметил, что такой шаг стал бы «жестом человечности и вкладом в понимание между народами» и «шагом вперед в поддержку экономики Германии и России после пандемии».

По данным на утро 28 марта число заразившихся в Германии составляет 50871 человек, умерли 351.