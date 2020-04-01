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Lamborghini запустит производство медицинских масок

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Фото: TASS/Zuma
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Итальянская компания Automobili Lamborghini в нескольких переоборудованных цехах на своем заводе под Болоньей запустит производство хирургических масок для местной больницы. Об этом во вторник, 31 марта, сообщается на сайте компании.

Всего компания планирует производить до 1 тыс. масок в день. Производство будет открыто на заводе в городе Сант-Агата-Болоньезе в области Эмилия-Романья — именно там сейчас наиболее тяжелая ситуация с эпидемией, уточняет телеканал «360».

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«В условиях чрезвычайной ситуации мы считаем необходимым внести конкретный вклад в общее дело. Победа в этой войне придет лишь в результате совместной работы и поддержки тех, кто ежедневно встает на передовой этой битвы с пандемией», — приводит «Ридус» слова представителя компании.

Отмечается, что произведенные защитные средства будут переданы больнице Сант'Орсола-Мальпиги в Болонье, медики которой противостоят пандемии коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей». Еще по 200 единиц другого оборудования в день будут делать с помощью 3D-принтеров, пишет сайт aif.ru.

На прошлой неделе итальянский дом моды Armani объявил, что начнет пошив одноразовых халатов для медицинских работников. Также автоконцерн FCA (Fiat Chrysler Аutomobiles) в ближайшие недели намерен наладить производство медицинских масок и при этом выпускать не менее 1 млн этих медизделий в месяц. 31 марта сообщалось, что власти Милана открыли больницу в здании выставочного центра Fiera Milano

Италия занимает первое место в мире по числу летальных исходов от заболевания, вызванного новым коронавирусом. По последним данным, в стране зафиксированы более 105 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами уже стали больше 12 тыс. человек. На всей территории страны с 10 марта действует карантин и строгие ограничения передвижения населения. 30 марта министр здравоохранения страны Роберто Сперанца сообщил, что действие режима карантина будет продлено в Италии по крайней мере до 12 апреля, пишет сайт kp.ru.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 1 апреля в мире превысило 858 тыс. человек, 42 тыс. скончались, 178 тыс. выписаны из больниц.

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