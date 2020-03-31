Жителя Бугульмы оштрафовали за фейк о больных коронавирусом

Жителя Бугульмы оштрафовали за публикацию фейка о больных коронавирусом. 20-летний местный житель написал в Сети о восьми зараженных в Казани. Суд назначил молодому человеку штраф в размере 30 тыс. рублей. В Новокузнецке автором фейка стала 33-летняя жительница. Она утверждала, что в больнице скончался пациент от COVID-19. Она якобы получила информацию от родственницы, работающей в клинике. Женщина принесла извинения всем, кого могло напугать сообщение.