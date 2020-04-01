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Голикова назвала дату начала испытаний вакцины от коронавируса

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Работа по испытанию вакцины от коронавируса начнется 29 июня. Об этом в среду, 1 апреля, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

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В работе примут участие 60 добровольцев, рассказала она.

Также вице-премьер рассказала, что ученые разработали тест-систему для выявления антител к новой коронавирусной инфекции в сыворотке крови. Она будет зарегистрирована ориентировочно к 10–15 апреля.

По словам Голиковой, в настоящее время тестирование проходят восемь препаратов для лечения коронавируса. Достоверная информация по ним появится к 10 апреля.

28 марта Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата «Мефлохим». Она разработана на основе французского и китайского метода, рассказали в ведомстве.

По данным Worldometer, на 1 апреля в мире зафиксировано 889 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Умерли более 45 тыс. человек, выздоровели более 188 тыс.

В России к 1 апреля диагностировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них 440 — за последние сутки. 190 человек вылечились. 24 пациента скончались.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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