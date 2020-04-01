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В Молдавии из-за коронавируса отменят празднование 75-летия Победы

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Фото: ТАСС/Вадим Денисов
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В Молдавии из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 до 15 мая отменили проведение всех мероприятий, включая празднование 75-летия Победы. Об этом в среду, 1 апреля, сообщила министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну в эфире телеканала N4.

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«Отменяется множество событий, которые были запланированы раньше. Все мероприятия вплоть до 15 мая отменены, они не будут проводиться до тех пор, пока действует режим ЧС», — приводит ее слова «РИА Новости».

Также она отметила, что, помимо Дня Победы, не будет отмечаться и годовщина аварии в Чернобыле.

26 марта премьер-министр республики Ион Кику сообщил, что из-за сложной эпидемиологической обстановки неделя в период с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей.

По последним данным международного статистического бюро Worldometer, в Молдавии зарегистрировано 423 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19. Скончались пять пациентов.

По всему миру заразились более 886 тыс. человек, умерли — более 44 тыс.

Распространение инфекции началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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