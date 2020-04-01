Попова не увидела взрывного роста числа зараженных COVID-19 в России

Взрывной рост числа зараженных коронавирусом нового типа в России на сегодняшний день не зафиксирован. Об этом в среду, 1 апреля, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Российская Федерация сегодня взрывного роста [числа зараженных коронавирусом] не имеет, мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста, на 1,2, и для этого предпринимается целый ряд мер», — отметила она.

В то же время Попова заявила о необходимости продлить число нерабочих дней в стране, чтобы избежать распространения инфекции.

30 марта Попова заявила, что более 25% пациентов с коронавирусом заразились контактным путем на территории России. «Поток россиян из стран с коронавирусом продолжается, под контроль удается взять порядка 82% въехавших», — отметила она.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество погибших достигло 24.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.