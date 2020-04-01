Глава Подмосковья заявил об отсутствии планов по блокировке Москвы и области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отсутствии планов по блокировке Москвы и области. Об этом он сказал в прямом эфире на телеканале «Россия 1» в среду, 1 апреля.

«Напугали уже, что будет блокировка Москвы и области. Этого не планируется», — сказал глава региона.

По его словам, столица и Подмосковье ведут максимально согласованную единую политику.

«Здесь никто заборов городить не будет», — заключил он.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позднее аналогичные меры были введены и в других регионах страны.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее число погибших достигло 24.

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